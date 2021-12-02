Минск предостерег от наращивания на границе ЕС потенциала НАТО

Несмотря на то, что проблем на европейском регионе меньше пока не становится, Беларусь будет приветствовать шаги, которые приведут к разрядке напряженности и восстановлению взаимного доверия на континенте. Этот тезис подтвердил в своем выступлении глава МИД РБ Владимир Макей, выступая 2 декабря на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

В то же время глава внешнеполитического ведомства дал понять, что под давлением и принуждением проблемы решаться не будут. Эта логика революционного противостояния, уточнил министр, напомнив, что ее попытались навязать властям Беларуси в прошлом году.

Но страна, подтвердил Макей, не ищет конфронтации, а готова к диалогу внутри и вовне. Свидетельством тому, по его словам, "является конституционная реформа в Беларуси, которая в рамках инклюзивного процесса объединила конструктивные силы общества, включая оппозицию".

Министр напомнил, что проект новой Конституции будет еще до конца года вынесен на всенародное обсуждение, а в феврале следующего года - на референдум. "Ее цель - модернизация политической системы государства, укрепление механизмов сдержек и противовесов, повышение устойчивости к современным вызовам", - пояснил глава МИД.

И, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, добавил он, республика готова и далее вносить свой вклад в укрепление сотрудничества как на двусторонней основе, так и в ОБСЕ. "Мы будем готовы приветствовать любые честные шаги, которые внесут вклад в разрядку напряженности и восстановление взаимного доверия в Европе", - заверил Макей.

Он напомнил, что "не бывает безвыходных ситуаций - бывают неудобные и неприятные, но необходимые решения", обратив внимание своих коллег, что на пространстве ОБСЕ уже полыхают войны - информационные и гибридные. "Под надуманным предлогом миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси стремительно наращивается военный потенциал НАТО. Для войны с кем? - задал вопрос глава белорусского МИД. - Водометы с перцовым газом, светошумовые гранаты, летящие с Запада в женщин и детей, травля собаками, избиения до смерти. Это нормально?"

Будущее развитие континента, убежден он, все более определяет логика санкционного противостояния. При этом она хитро упакована в чудовищные лживые фразы о том, что санкции несут добро простым людям. Недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности прямо заявил, что считает ЕС и США властелинами мира. По его словам, нужно и далее диктовать всем стандарты с одной главной целью - не потерять власть в этом столетии.

"Это значит, что больше не ценности, а жажда власти лежит в основе политики Запада. Где истина? Кто носитель правды?" - задал риторические вопросы министр иностранных дел Беларуси.

Но те, кто требуют удушения своего народа через разрушительные санкции, акцентировал внимание собеседников Макей, никогда не будут приняты белорусским народом. А ведь некоторые его коллеги открыто говорят, что нужно просто сменить власть в Беларуси. Более того, они утверждают, что Минск является плохим примером непокорности для других государств.

По мнению Макея, это страшная логика, которая "ведет к тому, что Беларусь наказывают уже не отдельными санкциями, а целыми пакетами санкций". Наказывают лишь за то, что страна демонстрирует "темную сторону европейской демократии".