Мировые цены на еду достигли очередного рекорда

В ноябре 2021 года мировые цены на продовольствие выросли еще на 1,2%. Цены растут непрерывно четвертый месяц подряд и достигли самого высокого значения с июня 2011 года, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В ноябре основными драйверами роста стали зерно, молочная продукция и сахар, тогда цены на мясо и растительные масла по сравнению с прошлым месяцем незначительно снизились.

Так, цены на молочную продукцию выросли в ноябре на 3,4%. Сейчас они выше, чем в ноябре прошлого года, на 19,1%. Третий месяц подряд дорожало сливочное масло и сухое молоко. Этому способствовало снижение экспортного предложения и уменьшение запасов из-за сокращения объема поставок из ряда крупных стран - производителей молока в Западной Европе и меньшими объемами производства в Океании. При этом сохранялся высокий спрос, что также стало причиной подорожания сыра.

Цены на зерно в ноябре выросли на 3,1%. Цены на пшеницу продолжили расти пятый месяц подряд, достигнув максимального уровня с мая 2011 года. При активном спросе предложение высококачественной пшеницы со стороны основных экспортеров ограничено. Кроме того, цены подтолкнули опасения рынка относительно снижения качества австралийской пшеницы из-за дождей и возможные новые ограничения экспорта со стороны России (установление квоты и возможное увеличение экспортной пошлины). За пшеницей потянулись цены на ячмень, предложение которого тоже ограничено на рынке. Кукуруза росла в цене скромнее: продажи из Аргентины, Бразилии и Украины шли бойко, но цены сдерживало увеличение предложения со стороны США.

Сахар подорожал за месяц на 1,4%. На данный момент цены на него почти на 40% выше, чем в ноябре прошлого года. Главной причиной стал рост цен на этанол, который привел к увеличению объемов использования сахарного тростника для производства этанола в Бразилии - крупнейшем мировом экспортере сахара. Кроме того, на сахар увеличился спрос в результате снижения транспортных тарифов. Но цены могли бы вырасти больше, если бы не крупные объемы поставок из Индии и благоприятные прогнозы по экспорту сахара из Таиланда.

В ноябре незначительно снизились цены на растительные масла (0,2%) - за счет небольшого сокращения спроса на соевое и рапсовое масла. Тогда как цены на пальмовое масло почти не изменились: рост опасений в связи с последствиями новой волны заболеваемости COVID-19 компенсировало ожидаемое сокращение объемов производства в основных странах производителях. Также на стоимость растительных масел повлияло снижение цен сырой нефти.

Цены на мясо снижаются четвертый месяц подряд, в ноябре - еще на 0,9%. Однако пока они выше, чем в ноябре прошлого года, на 17,6%. В ноябре цены на свинину снижались пятый месяц подряд в связи с сокращением закупок со стороны Китая, особенно из Европейского союза. Резко подешевела баранина - из-за увеличения предложения в первую очередь со стороны Австралии. Цены на говядину остались стабильными: снижение цен на бразильскую говядину было компенсировано ростом цен на австралийское мясо из-за сокращения продаж убойных животных в связи с высоким спросом на скот для восстановления стада. Цены на мясо птицы также практически не изменились: предложения было достаточно для удовлетворения спроса, несмотря на некоторые ограничения (например, дефицит транспортной тары и вспышки птичьего гриппа в Европе и Азии).