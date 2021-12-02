Миссия МАГАТЭ проведет оценку ядерной безопасности АЭС

Детальный анализ выполнения рекомендаций и предложений миссии МАГАТЭ, сформулированных пять лет назад, предстоит осуществить на белорусской АЭС пост-миссии IRRS, сообщает БЕЛТА, уточняя, что речь идет об комплексной оценке инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности.

В преддверии ее проведения Госатомнадзор Беларуси, сообщает агентство, совместно с заинтересованными структурами уже провел соответствующий контроль и направил в октябре подробный отчет в МАГАТЭ.

Кстати, по оценке представителя энергетического ведомства РБ, в районе размещения первенца атомной энергетики страны еще несколько лет назад были организованы пункты отбора проб аэрозолей наземного слоя атмосферы на метеостанциях, которые расположены в Нарочи, Ошмянах и Лынтупах. Кроме того, действуют три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Все они внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга. "Каких-то отклонений от получаемых ранее значений не зафиксированы", - констатировали ученые.

Команда экспертов, которую возглавляет представитель Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности Джордж Шварц, поясняет агентство, состоит из тринадцати человек, представляющих профильные организации России, Греции, Пакистана, США, Финляндии, а также Международное агентство по атомной энергии. С белорусской стороны вместе с ними будут работать представители научного технического учреждения "Центр по ядерной и радиационной безопасности" и трех отраслевых министерств, включая МИД РБ.

Программа работы международных экспертов, которая стартует 5 декабря, включает совещание с представителями органов государственного управления и организаций страны, посещение в Островце площадки АЭС и обсуждение проекта отчета, который будет представлен на заключительном совещании 13 декабря.

Местные обозреватели напоминают, что предыдущая миссия IRRS, в которую входило в 2016 году более 20 специалистов, пришли к выводу, что в республике создана регулирующая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности. Эксперты отметили две положительные практики, сформулировали 25 рекомендаций и два десятка предложений по дальнейшему ее совершенствованию, которые и послужили основой для разработки соответствующего национального плана мероприятий.

Следует добавить, что строительство АЭС в Гродненской области ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый, полностью соответствует международным требованиям МАГАТЭ и отличается повышенными характеристиками безопасности.