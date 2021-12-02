Митрополит Иларион рассказал, когда в России появится полная аудиобиблия

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) пообещал, что полную аудиобиблию выпустят к концу 2022 года, сообщает РИА Новости.

"К концу следующего года, я надеюсь, у нас будет полная аудиобиблия, включая Ветхий Завет и Новый Завет", - выразил надежду владыка, выступая на конференции "Теология в научно-образовательном пространстве" в РАНХиГС.

Напомним, что первую часть проекта "Читаем Библию вместе" - Новый Завет представили 24 ноября, в день 75-летия Святейшего патриарха Кирилла. Священное писание прочитали по ролям и под музыку 160 актеров.

Аудиобиблия будет доступна как бесплатное мобильное приложение в сервисах AppStore и Google Play.

Справка "РГ"

Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием проходит в МИФИ в пятый раз.