Мошенники изобрели новые способы охоты на наши деньги

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Основная цель телефонных мошенников - узнать данные карт россиян и использовать эту информацию для вывода денег со счетов граждан. В третьем квартале 2021 года ЦБ обнаружил 19 109 городских и 5094 мобильных номеров мошенников. Их количество увеличилось на 150,1% и 79,9% за год соответственно. Банк России в третьем квартале 2021 года инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров.