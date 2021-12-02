Вечером в четверг Москва встала в 9-балльных пробках.

Как сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта, средняя скорость в городе упала до 26 км/ч. Самое плотное движение на ТТК, Садовом кольце и в центре. Основная причина - ухудшение погоды, снегопад и гололедица, водители инстинктивно едут медленнее.

В то же время на трех участках МКАД, на ТТК и Волгоградском проспекте обстановку также осложняют дорожные работы. Эксперты ожидают, что ситуация стабилизируется после 20.00. До этого времени москвичам рекомендуется отложить поездки или воспользоваться общественным транспортом.