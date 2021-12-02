Новости

В Ростове для туристов и молодоженов установили "Вечный календарь" 18:21
ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом 18:06
Сайт IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2021 года 18:04
Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие показателей загазованности 18:00
Меркель поддержала всеобщую вакцинацию в Германии 17:58
Хаузер выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону 17:54
Москва встала в 9-балльных пробках 17:50
Путин поручил актуализировать концепцию информационной безопасности детей 17:48
Мезенцев: Новая военная доктрина СГ - адекватный ответ на негативные процессы 17:39
Прокуратура утвердила обвинение по делу осквернившего мемориал блогера 17:24
Минцифры предложило ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе 17:24
Лавров предупредил Блинкена об ответных мерах при развертывании сил НАТО 17:15
МВД проводит проверку компании Netflix 17:10
Минюст предлагает создать единый госреестр адвокатов 17:08
Из шахты "Листвяжная" подняли еще три тела 17:07
МВД объявило в розыск сбежавшего из психбольницы мужчину 17:07
В Красноярском крае возбудили дело о порче земли на 270 млн рублей 17:02
Глава ДНР не исключил обращения за помощью к России 17:01
Сервис Disney+ выложил трейлер премьер декабря 16:54
Захарова назвала вступление Украины в НАТО "красной линией" 16:49
Лавров предупредил о скором появлении в Европе американских ракет 16:34
Странам ЕАЭС потребуется 550 млрд долларов для совершения энергоперехода 16:33
В ЮАР назвали основную группу риска для "омикрон"-штамма коронавируса 16:19
Стало известно, сколько россиян зарабатывают через онлайн-платформы 16:17
На шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной" нашли более 600 нарушений 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
02.12.2021 17:50
Рубрика: Общество

Москва встала в 9-балльных пробках

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Василий Федосенко/ТАСС Фото: Василий Федосенко/ТАСС
Фото: Василий Федосенко/ТАСС

Вечером в четверг Москва встала в 9-балльных пробках.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале зимы

Как сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта, средняя скорость в городе упала до 26 км/ч. Самое плотное движение на ТТК, Садовом кольце и в центре. Основная причина - ухудшение погоды, снегопад и гололедица, водители инстинктивно едут медленнее.

В то же время на трех участках МКАД, на ТТК и Волгоградском проспекте обстановку также осложняют дорожные работы. Эксперты ожидают, что ситуация стабилизируется после 20.00. До этого времени москвичам рекомендуется отложить поездки или воспользоваться общественным транспортом.

Общество Ежедневник Москва

Главное сегодня

Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное
ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР
Лавров пояснил неприемлемость расширения НАТО на восток
ФСБ: В России задержаны три агента спецслужб Украины
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"