Можно покупать. Два лучших смартфона в России до 15 тысяч рублей

Близятся новогодние праздники, а смартфон, как известно, один из самых желанных подарков в любое время года. RG Digital подготовил самый короткий и одновременно самый полезный список из недорогих смартфонов, которые будет не стыдно подарить.

В категории до 15 тысяч рублей на российском рынке представлено множество моделей. Однако давайте попробуем сделать так, чтобы их характеристики получились максимально топовыми для этого сегмента: побольше памяти, модуль NFC, емкая батарея, свежайший Android, экран с плавной анимацией, многофункциональная камера. Большинство девайсов отпадет, останутся лучшие. Вот эти два красавца.

1. Redmi 10 от Xiaomi. Недавно представленный аппарат на процессоре MediaTek Helio G88 оснащается 6,5-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Картинка четкая, анимация красивая.

Не подкачала и камера: есть основной (50 Мп) и широкоугольный (8 Мп) модули, а также макро и портретник. Фотографии будут хорошие. Видео записывается в разрешении FullHD с частотой 30 кадров в секунду - стандартное качество.

В наличии также батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, порт USB-C, разъем для наушников и стереодинамики, модуль NFC и даже FM-приемник. На борту из коробки - Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12, полной всевозможных настроек.

Цены на Redmi 10 стартуют от 14500 рублей за версию 4/64 Гб. За эти деньги он реально хорош.

Redmi 10. Фото: Xiaomi

1. Samsung Galaxy M12. Совсем недавно он был лидером в категории "до 10 тысяч", однако цены поднялись, и теперь модель стоит около 13 тысяч рублей (даже чуть меньше). Однако и за эти деньги он привлекателен.

Судите сами - 6,5-дюймовый экран HD+ также имеет частоту обновления 90 Гц, объем памяти составляет 4/64 Гб. Для стабильной и продолжительной работы есть все что нужно, включая батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой.

Основная камера имеет разрешение 48 Мп, широкоугольная - 5 Мп, видео записывается в разрешении FullHD. Более чем достаточно для любительской съемки, пересылки по почте и соцсетей.

Все остальные бонусы и плюшки тоже в наличии - порт USB-C и разъем для наушников, модуль NFC. Android 11 присутствует изначально и будет обновляться целых три года - это очень большой плюс.