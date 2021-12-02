МВД проводит проверку компании Netflix

В МВД России подтвердили, что ведомство проводит проводит проверку стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Как сообщает ТАСС, ведомство до окончания проведения и экспертиз комментировать ситуацию не будет.

Известно, что с просьбой проверить Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ обратилась в МВД уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец. Она считает, что на платформе демонстрировались сериалы ЛГБТ-тематики под маркировкой "16+".