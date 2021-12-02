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02.12.2021 09:58
Рубрика: Общество

NASA: Астероид диаметром свыше 300 метров приблизится к Земле

Текст: Юрий Сизов

Межпланетное тело, сравнимое по размерам с Эйфелевой башней, уже через неделю приблизится к нашей планете. 11 декабря Землю от него будет отделять около четырех миллионов километров. Правда, затем астероид диаметром около 330 метров, впервые обнаруженный в 1982 году и получивший название 4660 Nereus, начнет удаляться от нашей планеты.

В NASA оценили вероятность столкновения астероида с Землей

Несмотря на столь, казалось бы, внушительные расстояния, американские астрономы из лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства справедливо относят его к группе "потенциально опасных" для Земли астероидов, передает ТАСС.

Эксперты поясняют, что согласно расчетам, 4660 Nereus совершает полный оборот вокруг Солнца за 664 дня и относится к группе околоземных астероидов-аполлонов, названных так в честь первого небесного тела из этой группы - открытого в 1932 году астероида Аполлон.

Кстати, космический гость, уточняют новостные порталы, неоднократно предлагался в качестве цели для космической миссии благодаря своей форме, размеру и движению вокруг Солнца. А база данных Asterank, отслеживающая более полумиллиона астероидов, оценивает стоимость 4660 Nereus в 4,71 млрд долларов, что делает его одним из самых эффективных с точки зрения затрат астероидов для поиска полезных ископаемых. Считается, что он обладает богатыми запасами никеля, железа и кобальта.

Общество Космос

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