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02.12.2021 16:56
Рубрика: Экономика

Названы причины, по которым женщины в декрете идут учиться

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Каждая пятая женщина, которая сидит с ребенком, учится для того, чтобы после декрета выйти на новую работу, каждая седьмая рассчитывает подняться по карьерной лестнице у своего работодателя, одна из десяти получает новые знания для себя, рассчитывая в дальнейшем оформить статус самозанятого. Об этом говорится в исследовании оператора федерального проекта "Содействие занятости" Томского государственного университета.

Фото: GettyImages
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"Главное опасение женщин с маленькими детьми - не успеть за развитием информационных технологий, поэтому среди них больше всего востребованы курсы, связанные с компьютером: программирование, компьютерный дизайн и другие. В исследовании также отмечается, что лишь 30% российских женщин после декрета не планируют изменений в карьерной линии.

Между тем, помимо женщин в декрете участниками федерального проекта "Содействие занятости" также могут стать безработные женщины с детьми дошкольного возраста, граждане старше 50 лет, а также россияне, потерявшие работу и зарегистрированные в центрах занятости в качестве соискателей.

Подать заявку на получение новой профессии можно удаленно через портал "Работа в России". Для этого нужно выбрать из списка регион, программу и образовательную организацию. Помогают в реализации федерального проекта три федеральных оператора: РАНХиГС, Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия.

Обучение для граждан бесплатное.

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