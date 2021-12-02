Новации в законодательстве упорядочат ситуацию с трудовыми мигрантами в РФ

Проблемы с трудовыми и не только трудовыми мигрантами - сегодня одна из самых больных тем. Граждане России спорят, нужны ли нам вообще иноземные рабочие руки при нынешней собственной безработице. Люди опасаются роста этнической преступности и естественной реакции на нее - ксенофобии.

Юрий Жданов: В этом году выявлены в России 25 тысяч преступников-иностранцев. Фото: Александр Корольков

С другой стороны, нам нужны любые профессионалы, не важно какой они национальности. И главное, мы готовы принимать у себя русскоязычных сограждан, которые волею судеб оказались за пределами России. Увы, сделать это быстро и безболезненно удается не всегда, в том числе из-за сложностей нашего миграционного законодательства.

Какие, так сказать, буквы закона сегодня определяют нашу миграционную политику, рассказал "Российской газете" президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов.

Юрий Николаевич, что сегодня происходит с самим процессом миграции? Поляки не пускают беженцев через свою территорию в Германию, у нас говорят о необходимости замещения трудовых мигрантов своими гражданами. Что, Европа, в том числе и мы, закрываемся? Условно говоря, будем сами подметать свои улицы?

Юрий Жданов: А почему бы и нет? У нас официально зарегистрировано 4 миллиона безработных. Я знаю, что уже давно ломаются копья - мол, мигрантам можно меньше платить, им не нужны соцгарантии и прочие преференции. Из минусов - коррупция и этническая и чиновничья мафия, когда у мигрантов отбирают половину заработка. Но это все решаемо при нормальной работе правоохранительных органов. И это сегодня решается. Речь о другом - о выбранном нами пути использования трудовой миграции.

В смысле - выбранном пути? Есть ощущение, что этот путь уже выбрал нас - грядет миграционное цунами.

Юрий Жданов: Не надо паники. Цунами - это для Европы. Они долго тыкали палкой в берлогу спящего медведя, а когда он проснулся, не знают, что с ним делать. Не буду читать вам курс геополитики, но если кратко: европейцы разрушили ряд неугодных им государств, установить хоть какой-то там порядок не сумели и пообещали принять у себя всех обездоленных - европейскими, кстати, усилиями - людей у себя. Причем именно в статусе беженцев, с пособиями, а не как потенциальных работников. Вот и принимайте.

Но ведь и к нам идут беженцы из бывших советских республик.

Юрий Жданов: Да, но не в таких количествах и не из стран, которые именно мы разрушили. Сейчас нам надо разобраться с так называемой трудовой миграцией из ближнего зарубежья.

Давайте разберемся.

Юрий Жданов: Давайте. Вот самая свежая статистика. Начнем с неприятного. По данным МВД России, за январь - октябрь зарегистрировано 30,8 тысячи преступлений, совершенных иностранцами, что на 5,1 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Выявлено около 25 тысяч иностранных преступников. При этом зарегистрировано 803 преступления по статье "Организация незаконной миграции" - на 25,5 процента больше, чем в прошлом году. Неужели нам мало своих уголовников?

Сколько у нас всего приезжих?

Юрий Жданов: За январь - сентябрь на миграционный учет поставлены 9 209 258 иностранных граждан и лиц без гражданства. Абсолютное большинство - почти 9 миллионов человек - зарегистрированы по месту пребывания. Это, кстати, к вашему вопросу, закрываемся ли мы. Согласитесь, более 9 миллионов приезжих как-то не похоже на закрытие. И это в условиях пандемии.

Откуда едут эти люди?

Юрий Жданов: Больше всего прибыли из Узбекистана - более 3 миллионов человек и Таджикистана - более 2 миллионов человек. Из Киргизии прибыло 751 746 человек, из Казахстана - 401 441 человек.

Зачем они приехали?

Юрий Жданов: Подавляющее большинство из них - явно не беженцы и даже не туристы. Цель въезда в Российскую Федерацию - работа указали 6 496 869 иностранных граждан, учеба - 421 153 человека, частная поездка - 1 335 939 человек.

Понятно, что с этой массой, особенно в условиях пандемии, надо адекватно управляться. Как?

Юрий Жданов: Уж точно не водометами. Нужны законодательные решения и механизмы их исполнения, которые можно применить без особых структурных изменений.

Разве у нас такое бывает?

Юрий Жданов: Вот свежий и, учитывая белорусский опыт, актуальный проект закона, разработанный МВД России, который прошел уже экспертизу, находится на обсуждении и планируется к введению в действие 1 января 2024 года. Так вот вместо двух самостоятельных понятий "административное выдворение" и "депортация" вводится обобщающее понятие "высылка" - как система мер государственного принудительного воздействия, заключающегося в удалении за пределы РФ иностранного гражданина.

Предполагается высылку назначать или судом, как вид административного наказания, или уполномоченными федеральными органами исполнительной власти во внесудебном порядке в иных установленных проектом федерального закона случаях.

То есть упрощается, ускоряется и удешевляется процедура расставания с нежеланными гостями. При этом разные чиновники перестают кивать друг на друга. И во многие еще акты, касающиеся миграции, надо вносить такую же ясность?

Юрий Жданов: Да почти во все. По большому счету надо заново переписывать все миграционное законодательство.

И что вы предлагаете поменять?

Юрий Жданов: Не поменять, у нас вполне адекватное законодательство. Мое личное мнение, миграционное законодательство надо обобщить и более компактно сформулировать, унифицировать. Как выражаетесь вы, журналисты, подсобрать.

Судите сами. "Базовые" законы в сфере миграции были изданы в среднем около 20 лет назад и перегружены многочисленными поправками - изменениями и дополнениями, имеют много "перекрестных", "отсылочных", бланкетных норм, усложняющих понимание и толкование не только иностранными гражданами, но и специалистами, что требует не "точечной" правки, а их кардинального обновления с учетом современных реалий миграционной ситуации.

Например, в законе "О гражданстве РФ" - 33 поправки, в законе "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" - 97 поправок. А в федеральном законе "О правовом положении иностранных граждан в РФ" их уже - 115! Всего же во всех нормативных документах по миграции таких поправок свыше трех сотен. Что, согласитесь, отнюдь не облегчает понимания единой стратегической линии, вектора реализуемой миграционной политики. А ведь все это определено в Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

Всего во всех нормативных документах по миграции - свыше трех сотен поправок. Что отнюдь не облегчает понимания миграционной политики

Но ведь никакая унификации, тем более в законодательстве, не обходится без модернизации. Если свести сотню поправок в одну, это уже будет другой закон.

Юрий Жданов: Возможно, несколько изменится буква закона, но его дух и смысл останутся. Ведь миграционное законодательство преследует, по сути, две главные цели. Во-первых, облегчить людям въезд в страну и выезд из нее. И во-вторых, сделать так, чтобы этот процесс не нанес вреда нашим гражданам и государству.

Получается?

Юрий Жданов: Вполне, хотя есть, как говорится, нюансы. Так, наше миграционное законодательство вполне либеральное. Происходит постепенное смягчение условий въезда в Россию, упрощение процедуры и увеличение сроков пребывания. Последняя такая либерализация миграционного законодательства произошла в 2020-2021 годах, она была вызвана в том числе развитием пандемии COVID-19. Однако, я считаю, и со мной согласны многие мои коллеги, сделано это было почему-то с недооценкой оперативного анализа актуальных, последних тенденций миграционных процессов, их взаимообусловленности и влияния на миграционную ситуацию в целом, состояние правопорядка в настоящем и в прогнозном периоде, с учетом внешних и внутренних факторов.

Если более конкретно, то налицо недооценка афганского фактора и усиления преступной активности мигрантов в России. Что, как вы понимаете, не вызывает восторга у нашего населения.

Но ведь были введены требования по обязательной дактилоскопии мигрантов, прочие виды контроля?

Юрий Жданов: В том-то и дело, что сроки реализации концептуально важных и перспективных законодательных инициатив в сфере миграционного законодательства, особенно касающиеся электронных форм учета личных данных иностранных граждан, биометрической идентификации мигрантов, серьезно запаздывают, в том числе в связи с отсутствием технических, инновационных возможностей их внедрения. К сожалению, это придает важнейшим направлениям миграционной концепции декларационный характер рекомендации. Например, законопроект МВД России от 1 марта 2021 года "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", в котором прописаны все необходимые меры контроля, планируется к введению в действие только в 2024 году. Кто знает, что за это время произойдет? Но я убежден, что закон нужен уже сейчас.