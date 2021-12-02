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02.12.2021 11:10
Рубрика: Экономика

Объем банковских операций без согласия россиян превысил 3 млрд рублей

Текст: Анастасия Алексеевских

Объем операций без согласия клиентов банков в 3 квартале 2021 года достиг 3,2 млрд рублей, на 18% превысив показатель за аналогичный период прошлого года.

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Количество попыток украсть деньги у россиян увеличилось на 40% до 256198. При этом доля возвращенных гражданам средств составила 7,7%, что на 5,4 процентных пункта меньше, чем в третьем квартале 2020 года. Об этом говорится в Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств, который опубликовал ЦБ.

Как следует из обзора ЦБ, наибольшую количество атак мошенники предпринимали в сегменте интернета: они пытались увести деньги у россиян при оплате ими в Сети товаров и услуг. В третьем квартале 2021 года злоумышленники совершили 180943 таких попытки, доля социальной инженерии (психологическое манипулирование людьми с целью совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации) составила 35,3%. В банкоматах и терминалах злоумышленники атаковали россиян 22763 раза, через интернет-банк - 52081 раза.

По данным ЦБ, за год выросло количество фишинговых атак (на 630,8% до 1995 в третьем квартале 2021 года), а также атак с использованием социальной инженерии (на 163,5% до 12211).

ЦБ выявил 19109 городских и 5094 мобильных номеров мошенников. Их количество увеличилось на 150,1% и 79,9% за год соответственно.

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Банк России в третьем квартале 2021 года инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров. Также за этот период по итогам работы регулятора был ограничен доступ к 1,9 тыс. интернет-ресурсов, с помощью которых мошенники осуществляли противоправную деятельность. Подавляющее большинство из них (более 1,5 тыс.) - сайты нелегальных финансовых организаций или интернет-ресурсы, которые маскируются под сайты действующих финансовых организаций.

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