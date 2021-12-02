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02.12.2021 21:48
Рубрика: Власть

Около 390 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: REUTERS
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 75 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте свыше 44,6 тысячи человек.

Кроме того, более 151 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 602 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Это меньше, чем было в минувшие несколько дней. 704 пациента с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Шесть военных лечатся у гражданских медиков. Еще 892 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако пятеро военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у шести инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 53 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 206 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи трехсот человек, 316 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,1 тысячи пациентов, свыше 11,3 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 389 198 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С. К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано более 919 тонн жидкого кислорода", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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