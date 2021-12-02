Ольга Любимова наградила лучшие детские школы искусств и их преподавателей

В Москве подвели итоги общероссийских конкурсов "Лучший преподаватель детской школы искусств" и "Лучшая детская школа искусств". Наградила победителей Ольга Любимова. "Для нас эти конкурсы имеют особое значение, ведь важнейшее направление государственной культурной политики - создание условий для развития детских талантов", - отметила министр культуры.

Лучшим педагогом стала Юлия Коваленко из Детской школы искусств №1 имени Рубинштейна (Томск), лучшей детской школой искусств признали Центральную детскую школу искусств городского округа Химки Московской области. А звание лучшего сельского учреждения получила Каратузская детская школа искусств (Красноярский край). Победители среди детских школ искусств получат по одному миллиону рублей, лучший преподаватель - 400 тысяч рублей, остальные преподаватели-финалисты по 150 тысяч рублей.

Ольга Любимова напомнила, что в этом году удалось закрепить особый статус детской школы искусств. Сегодня в России действуют более пяти тысяч учреждений такого типа, где обучаются почти два миллиона ребят и работают около 110 тысяч педагогов.