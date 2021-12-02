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02.12.2021 05:05
Рубрика: Общество

Онколог объяснил, от чего зашкаливает риск рака у здорового человека

Текст: Оксана Грибанова

Известно, что самый верный способ обнаружить рак на ранних стадиях - регулярно проверять свое здоровье. Но, как правило, люди без каких-либо тревожных симптомов обследоваться не торопятся.

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Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов призывает не игнорировать известные факторы риска онкологии, даже если вы ощущаете себя здоровым человеком. Один из основных факторов - вредные привычки.

"В частности, курение повышает в 20 раз риск возникновения рака легкого. Если человек курит, то ему следует ежегодно делать КТ легких", - подчеркнул врач в интервью aif.ru. Он добавил, что риск развития рака легких существует и у некурящих, однако у людей с вредными привычками такая патология встречается чаще.

Тех, кто употребляет алкоголь не только по праздникам и не следит за питанием, Давыдов призвал регулярно проходить гастроскопию. "Потому что эти факторы повышают риск возникновения рака желудка и так далее", - отметил он.

А вот анализы крови на онкомаркеры для профилактики доктор проходить не рекомендует. Дело в том, что онкомаркеры могут присутствовать в крови здорового человека и отсутствовать у больного. Поэтому анализ часто дает ложноположительный или ложноотрицательный результат, из-за чего люди попросту теряют драгоценное время и деньги.

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