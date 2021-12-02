ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"

Участники ОПЕК+ не стали менять условия роста добычи нефти на январь 2022 года, несмотря на снижение котировок барреля с 85 долларов до 70 долларов за баррель из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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Темпы восстановления добычи сохраняются, в январе суммарно страны-участницы сделки увеличат производство на 400 тыс. баррелей в сутки. Ранее, многие эксперты ожидали, что ОПЕК+ примет решение снизить темпы восстановления добычи в начале года или вовсе на время заморозить рост производства.
Решение альянса наиболее благоприятное для России. Как отмечал ранее вице-премьер Александр Новак, Россия пока не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти из-за нового штамма коронавируса.
Нашу страну устраивают цены выше 60 долларов за баррель, а снижение котировок ниже 75 долларов позволит уменьшить напряженность на внутреннем рынке автомобильного и авиационного топлива. Кроме этого, декабрь и январь - пик нефтедобычи российских компаний.