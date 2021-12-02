ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"

Темпы восстановления добычи сохраняются, в январе суммарно страны-участницы сделки увеличат производство на 400 тыс. баррелей в сутки. Ранее, многие эксперты ожидали, что ОПЕК+ примет решение снизить темпы восстановления добычи в начале года или вовсе на время заморозить рост производства.

Решение альянса наиболее благоприятное для России. Как отмечал ранее вице-премьер Александр Новак, Россия пока не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти из-за нового штамма коронавируса.

Нашу страну устраивают цены выше 60 долларов за баррель, а снижение котировок ниже 75 долларов позволит уменьшить напряженность на внутреннем рынке автомобильного и авиационного топлива. Кроме этого, декабрь и январь - пик нефтедобычи российских компаний.