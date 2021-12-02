Найдена ближайшая к Земле пара сверхмассивных черных дыр

Специалисты Европейской южной обсерватории обнаружили в галактике NGC 7727 две сверхмассивные черные дыры, которые в будущем станут одной гигантской черной дырой. Сейчас расстояние между ними - 1600 световых лет, что намного меньше, чем между другими такими парами. Сама галактика находится в созвездии Водолея, в 89 миллионах световых лет от Земли. Работа астрономов опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Для сравнения, предыдущая пара находилась в 470 миллионах световых лет от Земли. Обнаружить объекты удалось с помощью очень большого телескопа (VLT), который представляет собой четыре телескопа по 8,2 метра и четыре по 1,8, объединенные в одну систему, расположенную в пустыне Атакама.

По словам астронома Карин Фоггель, это первый раз, когда ученые нашли сверхмассивные черные дыры, расположенные настолько близко друг к другу. Команда определяла массы двух объектов, изучая то, как гравитация черных дыр влияет на движение вокруг них. Было обнаружено, что большая черная дыра, расположенная прямо в ядре NGC 7727, имеет массу почти в 154 миллиона раз больше массы Солнца, в то время как масса ее спутника составляет 6,3 миллиона солнечных масс. Такие измерения стали возможны только благодаря тому, что объекты находятся близко к Земле.

Как отметил профессор университета Квинсленда Хольгер Баумгарт, расстояние между черными дырами и их скорость говорят о том, что они сольются в гигантскую черную дыру в течение 250 миллионов лет.

Астрономы подозревали, что в этой галактике могут находиться черные дыры, но не могли подтвердить их присутствие, поскольку не было замечено высокоэнергетического излучения, которое должно было их выдать. Поэтому теперь, благодаря открытию, стало понятно, что галактики могут скрывать около тридцати процентов неизвестных науке черных дыр.