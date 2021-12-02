Риторика Киева агрессивна, президент Украины, говоря о Крыме, допускает прямые угрозы России и посягательства на российский регион. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы анализируем, конечно же, высказывания президента Зеленского, вчерашние, в парламенте, по российской проблематике: что, например, возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины", - заметил Песков. "Фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", - подчеркнул он.

"Конечно, подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион", - добавил пресс-секретарь президента. "Именно так мы это склонны воспринимать", - заключил он.