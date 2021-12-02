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02.12.2021 13:35
Рубрика: Власть

В Кремле восприняли слова Зеленского о Крыме как угрозу России

Текст: Кира Латухина
Риторика Киева агрессивна, президент Украины, говоря о Крыме, допускает прямые угрозы России и посягательства на российский регион. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы анализируем, конечно же, высказывания президента Зеленского, вчерашние, в парламенте, по российской проблематике: что, например, возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины", - заметил Песков. "Фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", - подчеркнул он.

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"Конечно, подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион", - добавил пресс-секретарь президента. "Именно так мы это склонны воспринимать", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Украины

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