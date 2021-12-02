Полиция Нью-Йорка обезвредила вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН

Для сотрудников штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и случайных прохожих больше нет никакой угрозы: полиция "Большого яблока" задержала там вооруженного мужчину. Правоохранители подтвердили эту информацию агентству ТАСС.

Впрочем, мужчина, который вёл себя явно неадекватно, при этом не собирался ни на кого нападать - оружие он направлял на себя.

С места событий уже появилось видео.

Но на всякий случай комплекс штаб-квартиры международной организации пришлось временно закрыть, а дипломатам и персоналу было предписано не покидать здание.