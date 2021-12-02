Полиция Нью-Йорка обезвредила вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН

Для сотрудников штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и случайных прохожих больше нет никакой угрозы: полиция "Большого яблока" задержала там вооруженного мужчину. Правоохранители подтвердили эту информацию агентству ТАСС.
Впрочем, мужчина, который вёл себя явно неадекватно, при этом не собирался ни на кого нападать - оружие он направлял на себя.
С места событий уже появилось видео.
Но на всякий случай комплекс штаб-квартиры международной организации пришлось временно закрыть, а дипломатам и персоналу было предписано не покидать здание.
UN headquarters cordoned off as armed man seen outside, a man is spotted with a gun walking outside #UnitedNations (UN) HQ in New York pic.twitter.com/ESjOGCxhey— Amit Sahu (@amitsahujourno) December 2, 2021