Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН

UN headquarters cordoned off as armed man seen outside, a man is spotted with a gun walking outside #UnitedNations (UN) HQ in New York pic.twitter.com/ESjOGCxhey — Amit Sahu (@amitsahujourno) December 2, 2021

Полиция Нью-Йорка получила сообщение о вооруженном мужчине в районе города, где находится штаб-квартира ООН. Как сообщает РИА Новости, в полицию поступил звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и первой авеню.

Полиция оцепила район и проводит розыск злоумышленника. К зданию штаб-квартиры ООН прибыли полицейские.