Польша отвергла предложения ЕК по предоставлению убежища беженцам

Польша отвергла предложения Еврокомиссии по смягчению процедур предоставления убежища беженцам в странах ЕС. И на три месяца запретила журналистам и правозащитникам появляться в приграничной зоне, где страдают от голода и холода проникшие на польскую территорию нелегальные мигранты.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон сообщила журналистам, что Брюссель был готов разрешить пострадавшим от миграционного кризиса Варшаве, Риге и Вильнюсу проявлять больше гибкости при оформлении документов людей, незаконно пересекающих внешнюю границу Евросоюза. "Это даст Польше, Латвии и Литве больше времени для регистрации ходатайств о предоставлении убежища. Эти страны должны создать специальные пункты регистрации и направлять туда желающих", - цитирует ее Euronews. Получив право на гибкость, местные власти могут держать нелегальных мигрантов в охраняемых лагерях более 16 недель.

Однако в Польше эти изменения не встретили одобрения. Предложение Брюсселя критикуют также в европейских благотворительных организациях. Так глава представительства международного объединения OXFAM в ЕС Евелин ван Ромбург полагает, что Варшава будет создавать страдающим от голода и холода нелегалам невыносимые условия, чтобы они сдавались пограничным службам, а не прятались в польских лесах. Парламент Польши принял поправки в закон "Об охране государственной границы". Они дают министру внутренних дел и администрации право ввести запрет на пребывание в приграничной полосе для всех, кроме жителей этих районов. Правда, сенат хотел сделать исключение для журналистов и представителей гуманитарных организаций, но сейм отклонил эти изменения.

В интервью IAR депутат правящей партии Аркадиуж Мулярчик объяснил это тем, что польское государство должно полностью контролировать происходящее в приграничной зоне. По его мнению, "речь не идет о помощи мигрантам, беженцам, а о создании проблем службам порядка".