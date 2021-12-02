Председатель Верховного суда: Число арестов сократилось в России

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что в этом году российские суды вынесли на 9 процентов меньше решений о заключении граждан под стражу. Также на 13 процентов сократилось число решений о продлении срока содержании под стражей. Заявление прозвучало на заседании Совета судей России, проходящем в режиме видеосвязи.

"Судами продолжается работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики, - сообщил Лебедев. - За 9 месяцев этого года мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судами в отношении 65 тысяч 400 лиц - на 6,5 тысяч лиц или на 9 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года".

Кроме того, как передает ТАСС, судами в этом году удовлетворена 191 тысяча 900 ходатайств о продлении сроков содержания под стражей. Это на 21,6 тысячи, или на 13 процентов меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. Напомним, в свое время Верховный суд России сделал особое разъяснение: нельзя автоматически продлевать арест обвиняемому. Если следствие считает, что человек должен задержаться в следственном изоляторе, нужны веские причины. Также в таком случае надо разобраться, например, не было ли затяжек следствия за прошедший период.