Приняты рекомендации о послесменной реабилитации шахтеров

Минздрав рекомендовал включить медицинское обследование и реабилитационные мероприятия в трудовой день шахтеров. Документ об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в числе неблагоприятных факторов, которые влияют на здоровье шахтеров - вибрации, нагрузки, тяжелый физический труд и другие. В связи с этим для профилактики возникновения профессиональных заболеваний после смены их должны будут осмотреть психологи и врачи. Сама реабилитация включает массаж, лечение ультрафиолетом, лечебную физкультуру, витаминотерапию, суховоздушный обогрев, тепловые гидропроцедуры.

Отмечается, что документ разработан Минздравом при взаимодействии с Российским независимым профсоюзом работников угольной отрасли.