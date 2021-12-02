Проект о страховании волонтеров может быть внесен в Госдуму до конца года

Группа депутатов совместно с общественниками подготовила законопроект о страховании добровольцев, работающих в зонах стихийных бедствий и других опасных местах, в течение месяца он может быть внесен в Госдуму. Об этом рассказал в четверг на пресс-конференции глава Комитета ГД по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев ("Единая Россия").

"Еще в 2020 году я обращался к парламенту, предлагал эту тему рассмотреть, работая вместе с героями из "Лиза Алерт", "Корпуса спасателей", добровольных пожарных, - напомнил он. - Они (добровольцы) знают, что это такое, на какой страх и риск идут люди, экстренно срываясь в другой регион тушить пожары".

Люди, отправляющиеся в опасные места, "фактически ничем не защищены, денег у НКО на страховку либо нет, либо мало", отметил Артем Метелев. "А уверенность у людей должна быть. Поэтому мы с такой инициативой вышли, ее поддержала фракция "Единая Россия", секретарь Генсовета Андрей Турчак", - сообщил депутат.

По его словам, сегодня документ официально направлен на заключение в правительство РФ. "Будем готовы уже до Нового года вносить его в Госдуму для рассмотрения в первом чтении", - заключил Артем Метелев.