Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров

Владимир Путин на совещании по развитию угольной отрасли после трагедии в Кузбассе попросил главу Минтруда Антона Котякова доложить об оплате труда шахтерам. В частности, президент попросил прокомментировать структуру схемы "70 на 30", когда 30% дохода горняков зависит от выработки.

Котяков в своем докладе рассказал о структуре начисления зарплат, а также о проверках исполнения отраслевых соглашений​​​. Так, по словам главы Минтруда, за время проверок был выявлен единственный случай, который демонстрировал, что отраслевое соглашение было нарушено. В этом случае было вынесено решение с наложением штрафа в 300 тысяч рублей для устранения. Контроль за соблюдением соглашения, как сообщил министр, закреплен на социальных партнеров.

"Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ, - отреагировал Путин и добавил, что не удовлетворен ответом.