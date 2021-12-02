Путин поручил актуализировать концепцию информационной безопасности детей

Президент поручил правительству к марту 2022 года подготовить совместно с кремлевской администрацией предложения по актуализации Концепции информационной безопасности детей.

Также кабмин должен до 1 апреля 2022 года утвердить концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Владимир Путин поручил увеличить число детей, получающих дополнительное образование, и расширить возможности для освоения ими современных междисциплинарных программ. Также следует повысить доступность организаций дополнительного образования для детей в трудной жизненной ситуации и детей-инвалидов.

И еще одно поручение дано правительству - к марту 2022 года проанализировать совместно с региональными властями практику организации экскурсий для школьников и представить предложения по их совершенствованию.