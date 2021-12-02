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02.12.2021 15:15
Рубрика: В мире

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Текст: Александр Саможнев

Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2022 года. Такое решение поддержали 317 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ подлежит подписи президента Украины, он вступит в силу со дня опубликования в официальной прессе, сообщает РИА Новости.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Согласно этому закону, временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2022 включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Автор документа, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Костин заявил, что "продление действия этого закона является важным сигналом, в том числе и для наших западных партнеров, о том, что переговорный процесс, результатом которого является политическое урегулирование, является принципиальной позицией президента, парламента и всего общества".

Напомним, закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (России, ФРГ, Франции, Украины) в декабре 2019 года - еще на год. Верховная Рада продлевала документ в прошлом году до 31 декабря 2021 года.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Неподконтрольные Украине отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для ДНР и ЛНР остался на бумаге.

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