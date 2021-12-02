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02.12.2021 21:23
Рубрика: Происшествия

Движение поездов после ЧП с пешеходом на Рижском направлении входит в график

Текст: Ирина Огилько

После инцидента с пешеходом на железнодорожных путях между Тушино-Подмосковная Рижского направления МЖД движение восстанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Фото: Мария Девахина/ РИА Новости
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Напомним, что в четверг в 18:37 на перегоне Тушино-Подмосковная был травмирован человек. По предварительной информации, пешеход нарушил правила поведения на железнодорожной инфраструктуре.

Во время оказания помощи травмированному движение поездов было организовано по соседнему пути. В 20:57 поезд № 6120 Волоколамск-Москва продолжил движение. Железнодорожники принимают все необходимые меры для стабилизации движения и возвращения составов в график.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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