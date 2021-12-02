Глава Липецкой области провел прием граждан

Она рассказала Игорю Артамонову о том, что ее мать нуждается в постоянном профессиональном уходе. В этой ситуации семья оказалась недавно и столкнулась трудностями поиска патронажного работника - на это ушло почти два месяца.
Игорь Артамонов выяснил, что проблема не в дефиците кадров. Как оказалось, не все медучреждения информируют своих клиентов о механизме взаимодействия с соцзащитой. Попросту женщине не объяснили, где и как найти профессиональную сиделку. Игорь Артамонов поручил создать систему межведомственного взаимодействия через координационный центр, который будет оперативно обеспечивать оказание социальных услуг. Он, в том числе, ускорит процесс оформления детских пособий. Ведь с таким вопросом к губернатору обратилась многодетная липчанка.
Еще два посетителя задали вопросы по газификации, в том числе предоставления льгот для многодетных и малоимущих семей. Игорь Артамонов дал поручение региональному управлению социальной политики в ближайшее время разработать нормативно-правовой акт по оказанию помощи льготным категориям граждан по газификации жилого дома из средств областного бюджета.
Несмотря на активное общение с жителями региона в социальных сетях и во время рабочих поездок по области, Игорь Артамонов уверен, что и формат личных приемов очень важен.
- Во-первых, жители получают помощь и поддержку, во-вторых, мы анализируем обращения, структурируем и на этой основе выявляем актуальные для региона проблемы, которые требуют незамедлительного решения, - отметил Игорь Артамонов после приема граждан.