Глава Липецкой области провел прием граждан

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел прием граждан. Он рассмотрел обращения жителей по ряду социальных вопросов. Так, жительница Липецка попросила упростить систему поиска сиделки для больных людей.

Она рассказала Игорю Артамонову о том, что ее мать нуждается в постоянном профессиональном уходе. В этой ситуации семья оказалась недавно и столкнулась трудностями поиска патронажного работника - на это ушло почти два месяца.

Игорь Артамонов выяснил, что проблема не в дефиците кадров. Как оказалось, не все медучреждения информируют своих клиентов о механизме взаимодействия с соцзащитой. Попросту женщине не объяснили, где и как найти профессиональную сиделку. Игорь Артамонов поручил создать систему межведомственного взаимодействия через координационный центр, который будет оперативно обеспечивать оказание социальных услуг. Он, в том числе, ускорит процесс оформления детских пособий. Ведь с таким вопросом к губернатору обратилась многодетная липчанка.

Еще два посетителя задали вопросы по газификации, в том числе предоставления льгот для многодетных и малоимущих семей. Игорь Артамонов дал поручение региональному управлению социальной политики в ближайшее время разработать нормативно-правовой акт по оказанию помощи льготным категориям граждан по газификации жилого дома из средств областного бюджета.

Несмотря на активное общение с жителями региона в социальных сетях и во время рабочих поездок по области, Игорь Артамонов уверен, что и формат личных приемов очень важен.

- Во-первых, жители получают помощь и поддержку, во-вторых, мы анализируем обращения, структурируем и на этой основе выявляем актуальные для региона проблемы, которые требуют незамедлительного решения, - отметил Игорь Артамонов после приема граждан.