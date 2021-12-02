Итальянские фильмы по книгам Достоевского покажут в киноцентре "Октябрь"

В ноябре этого года Россия отметила 200-летие со дня рождения Федора Достоевского - писателя, мыслителя, философа и провидца. Федор Михайлович - один из самых экранизируемых авторов в киноискусстве. В мировом кино известно более 130 лент по его произведениям - от немых коротких лент до фильмов-балетов. Ретроспектива итальянских фильмов по книгам Достоевского пройдет с 7 по 9 декабря в киноцентре "Октябрь".

7 декабря покажут "Белые ночи" Лукино Висконти. Ранняя работа Лукино Висконти погружает героев одноименной повести в итальянскую действительность, задыхающуюся от последствий Второй мировой войны. Фильм просто пронизан энергией пробуждения к жизни. В главных ролях - Марчелло Мастроянни и Мария Шелл.

"Партнер" (1968) - экспериментальная лента Бернардо Бертолуччи по мотивам повести "Двойник", третий фильм классика, широкому зрителю мало известный. Его покажут 8 декабря. Яркий и дерзкий, в традициях европейской контркультуры 1968 года с ее нигилистским мироощущением, этот "шизофренический фильм о шизофрении" создаёт сюрреалистическую атмосферу двойственности человеческой личности, непрекращающегося диалога с теневой стороной.

На 9 декабря запланирован показ картины "Демоны Санкт-Петербурга" (2008). Это историческая драма, снятая Джулиано Монтальдо по мотивам биографии Достоевского, раскрывающая личность, взгляды и судьбу великого писателя на переломном этапе его жизни. Фильм рассказывает о работе над романом "Игрок", которая велась на фоне неспокойной политической ситуации (пик террора против Александра II), одержимости внутренними муками и внезапного пробуждения романтических чувств. В написании сценария участвовал Андрей Кончаловский. Детальное погружение в переписку и воспоминания Федора Михайловича и его супруги Анны Сниткиной позволило бережно "одушевить" фигуру классика, сделав его искания созвучными современнику.