Как в Москве с самостроями борются беспилотники и чат-боты

Несмотря на усилившуюся в последние годы борьбу с самостроями, полностью избавиться от них Москве не удается - то и дело появляются новости о нелегальной автомойке или шиномонтаже, а иногда и о торговом центре или магазинчике. Правда, прятаться в промзонах и во дворах им становится все сложнее - на борьбу с ними недавно бросили искусственный интеллект, а еще запустили чат-бота. Благодаря последнему проконтролировать стройку под окном или сомнительный павильон у автобусной остановки может любой москвич.

Чат-бот называется Самострой.net и работает в популярном мессенджере Telegram. В него достаточно вбить кадастровый номер земельного участка и через секунду система подскажет, есть ли на нем учтенный самострой или нет. Впрочем, нередко понять это можно уже на этапе изучения кадастровой карты, где проще всего узнать кадастровый номер земли. Она работает на сайте pkk.rosreestr.ru - с ее помощью корреспондент "РГ", к примеру, узнал, что парковка в его собственном дворе не захвачена жильцами, а является таковой официально, а невзрачная бетонная будка рядом с ней - это тепловой пункт.

За первый же месяц работы чат-ботом воспользовались более 3,5 тысячи раз, а 215 запросов получили подтверждение об объектах самостроя. Это значит, что их уже выявили, но еще не демонтировали - сначала это предлагается сделать владельцу, а уж если тот отказывается, то за дело берется город. Владельцу потом нередко приходится восполнять городу затраты на снос. Если бот скажет вам, что самостроя на земле не зафиксировано, а вы с этим не согласны, нужно обратиться в госинспекции по недвижимости - там займутся проверкой.

Кроме чат-бота нелегальные постройки, а также заборы, шлагбаумы, парковки и не по назначению используемые земли в столице ищут с помощью других высоких технологий. В ход идут камеры видеонаблюдения, картинку с которых изучает специально разработанная в мэрии нейросеть. Если она видит, что забора здесь быть не должно, а по факту он есть, то сама передает сигнал в госинспекцию. Там проверку уже начнут инспекторы - их в последние годы оснастили планшетными компьютерами, а летом некоторые ездят на электросамокатах, чтобы охватывать больше мест для проверок. Помогают инспекторам и квадрокоптеры - беспилотники запускают над промзонами, природными заповедниками, обширными территориями Новой Москвы.

"Мы первые в России начали применять новые технологии при контроле в имущественно-земельной сфере, - говорит глава контрольного ведомства Владислав Овчинский. - В прошлом году алгоритмы были настроены на обнаружение объектов строительства, в этом году завершилось их обучение по выявлению нарушений при нецелевом использовании, неосвоении либо самозахвате земельных участков, а также несоблюдении сроков строительства".

А еще москвичи теперь не просто могут подать жалобу, если заподозрят, что на месте автомойки могла бы быть бесплатная парковка или вовсе сквер, а еще и войти в состав комиссии, которая эту жалобу проверит. "Иногда одновременно мы получаем сразу несколько схожих письменных обращений о нарушении по конкретному адресу. Для оперативного реагирования в таких ситуациях создан проект "Комиссионный контроль". Он позволяет собрать контрольную комиссию и провести обследование в приоритетном порядке вместе с авторами обращений", - объясняет Овчинский.

Первые результаты этого проекта уже есть. В Алексеевском районе, например, комиссия вместе с москвичами остановила незаконное строительство - небольшой офисный центр там решили расширить на 300 "квадратов" без всяких согласований и разрешения на реконструкцию. Сейчас зданию уже вернули прежний вид.