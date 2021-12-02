Липчане смогут использовать старые транспортные карты

Власти Липецкой области прорабатывают механизм решения ситуации с деньгами, которые оказались замороженными на транспортных картах старого образца. Глава региона Игорь Артамонов предлагает рассмотреть возможность использования этих электронных проездных жителями до тех пор, пока на карте не останется средств.

С учетом полученного ответа от Банка России, руководителем области предлагается запустить систему во второй половине декабря. Указанный срок обусловлен необходимостью соблюдения юридических процедур, внесения изменений в законодательные акты и выделения дополнительных денежных средств из бюджета.

Инициатива Игоря Артамонова будет рассмотрена на сессии регионального парламента. Если предложение получит поддержку, то к оплате будут приниматься все карты, включая общегражданские - фиолетового цвета - в обычном порядке. Средства за проезд будут списываться по установленным тарифам. Учитывая объем денежных средств на картах, планируется продолжить работу системы и в начале следующего года. Пополнение устаревших карт будет невозможно.

В связи с тем, что АО "Объединенный резервный банк" лишён лицензии и не может производить перечисление средств перевозчикам, рассматривается возможность осуществления компенсации соответствующих недополученных от жителей средств за оплату проезда. Предлагается выделить на эти цели 103,5 миллиона рублей из областного бюджета.