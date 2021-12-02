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02.12.2021 16:15

Липецкие студенты внесут предложения в Стратегию развития региона

Глава Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами ведущих вузов региона и подвел итоги проекта "Будущее моего района". Открывая встречу, он отметил, что молодые липчане могут внести собственные предложения для успешной реализации задач по качественному развитию Липецкой области. Региону необходимы конструктивные идеи и целеустремленные люди.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Убежден, что липецкая молодежь сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты в этом направлении, - сказал Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
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В рамках проекта "Будущее моего района", стартовавшего в прошлом году, активным студентам профильных специальностей в рабочих группах предложили изучить действующие стратегии социально-экономического развития в ряде муниципалитетов, провести "полевые" обсуждения с участием жителей, представителей бизнеса и общественных организаций. На сегодняшней встрече подчеркивалось, что участники проекта на практике познакомились с механизмами госуправления, представили предложения в план мероприятий социально-экономического развития районов для повышения качества жизни людей и получили навыки работы в команде. Еще одна из задач проекта - вырастить смену управленцев, которые к окончанию вуза уже могут проявить себя и получить "живой" опыт.

Обсуждая результаты, Игорь Артамонов подчеркнул, что все участники проекта "Будущее моего района" провели большую исследовательскую и практическую работу в разных сферах и направлениях.

- Сегодня мы формируем стратегию развития Липецкой области до 2030 года, одним из важнейших разделов которой является взаимодействие с молодежью и ее привлечение к решению актуальных задач, стоящих перед регионом. Мы стремимся, чтобы юноши и девушки принимали активное участие в создании стратегии развития области, а также чтобы в регионе было комфортно жить людям всех возрастов, - добавил Игорь Артамонов.

Всего в проекте приняли участие 270 студентов, а также их педагоги из ЛГТУ, ЕГУ, ЛГПУ и Липецкого филиала РАНХиГС при Президенте РФ, предложившие разработки для применения в 18 районах области. Все они получили высокую оценку руководства муниципалитетов. Лучшие проекты отметил сам Игорь Артамонов. Кроме того, благодарственными письмами награждены самые активные участники - студенты и представители вузов.

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