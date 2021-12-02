Москвичей предупредили о девятибалльных пробках из-за снега с дождем

Вечером 2 декабря в столице ожидаются девятибалльные пробки. Такой прогноз сделали специалисты департамента транспорта Москвы на официальном Telegram-канале ведомства.

"С середины дня движение в городе плотное. В ближайшее время синоптики вновь ожидают снег с дождем. В вечерний час пик загруженность может вырасти до девяти баллов", - сообщает Telegram-канал.

Чтобы не стоять в пробках, в департаменте посоветовали автомобилистам пользоваться городским транспортом или перенести поездки на более позднее время - после 20:00. Это поможет, в том числе коммунальной технике справится с очисткой улиц от выпавшего снега.