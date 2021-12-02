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02.12.2021 09:27
Рубрика: Происшествия

На липецком заводе упал кран, погибла машинист

Текст: Антон Валагин (Липецк)

Липецкие следователи выясняют обстоятельства гибели 29-летней женщины-машиниста мостового крана в цехе НЛМК, сообщили в региональном управлении СКР.

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По данным следствия, вечером 1 декабря при выполнении погрузочных работ в конвертерном цехе комбината упал внутрицеховой мостовой кран. В момент ЧП в кабине механизма находилась 29-летняя машинист, она получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

- На месте аварии работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего, а также лица, ответственные за обеспечение безопасности на производстве, - рассказали в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк

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