На липецком заводе упал кран, погибла машинист

Липецкие следователи выясняют обстоятельства гибели 29-летней женщины-машиниста мостового крана в цехе НЛМК, сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 1 декабря при выполнении погрузочных работ в конвертерном цехе комбината упал внутрицеховой мостовой кран. В момент ЧП в кабине механизма находилась 29-летняя машинист, она получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

- На месте аварии работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего, а также лица, ответственные за обеспечение безопасности на производстве, - рассказали в ведомстве.