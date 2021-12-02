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02.12.2021 08:54
Рубрика: Экономика

Анастасия Ракова: Начался сбор заявок от аптек на участие в проекте по обеспечению москвичей льготными лекарствами

Текст: Любовь Проценко
В столице стартовал сбор заявок от коммерческих аптек на участие в пилотном проекте по обеспечению пациентов лекарственными препаратами по льготным рецептам с QR-кодом. Для участия в проекте аптеке, соответствующей предъявляемым требованиям, необходимо заключить соглашение с Департаментом здравоохранения. Кроме того, организация должна быть подключена к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"В Москве стартовал сбор заявок от коммерческих аптек на участие в пилотном проекте по обеспечению москвичей старше 18 лет, которые являются региональными льготниками, бесплатными лекарствами по электронным рецептам с QR-кодом. Для участия в проекте аптеке необходимо заключить соглашение с Депздравом, быть подключенной к ЕМИАС, а также соответствовать ряду требований. Возможность отпуска лекарственных препаратов коммерческими аптеками по электронным рецептам в Москве появилась в феврале этого года, что значительно упростило использование и получение горожанами препаратов за полную стоимость: электронный рецепт всегда под рукой в смартфоне, он не потеряется, не порвется и не повредится. Удобным этот сервис оказался и для аптек, поскольку исключается подделка рецептов, повторный отпуск лекарств по одному и тому же рецепту, упрощается учет и анализ выписанных лекарственных препаратов. В городе насчитывается 700 тысяч человек, которые бесплатно получают назначенные врачами льготные лекарства, поэтому для участников розничного рынка лекарств это хорошая возможность увеличить товарооборот и привлечь новых клиентов. А москвичи смогут получать бесплатные лекарства не только в аптечных пунктах поликлиник, но и в ближайшей аптеке, если она станет участником проекта".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Найти нужное лекарство в аптеках стало проще

Процедура участия в программе льготного лекарственного обеспечения с использованием электронных рецептов максимально прозрачна и не занимает много времени. Все коммерческие аптеки - потенциальные участники проекта - должны быть подключены к системе ЕМИАС и иметь возможность отпуска лекарственных препаратов по рецептам за полную стоимость. Основными требованиями также являются наличие московской лицензии на фармацевтическую деятельность, отсутствие проблем с законом (проводимых проверок за нарушение действующего законодательства, административных либо уголовных дел, процедур банкротства и т.п.). Также аптека или аптечная сеть должна быть российским юридическим лицом, либо в его уставном капитале доля иностранного участника, зарегистрированного на установленных Минфином РФ территориях с режимом льготного налогообложения, не должна превышать 50%. Кроме того, в число учредителей не должны входить государственные либо муниципальные органы власти.

В дальнейшем участнику проекта также будет необходимо выполнять ряд условий. В частности, ежедневно обеспечивать как наличие препаратов в рамках Перечня лекарственных средств, отпускаемых по электронным рецептам, так и передачу сведений об этом в ЕМИАС. Также требуется выдавать их в день обращения, и при наличии технической возможности дистанционного отпуска обеспечивать онлайн-заказ и доставку лекарств их получателю.

Познакомиться с более подробной информацией об условиях участия в проекте можно на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

Для получения бесплатного лекарства понадобится либо электронный рецепт с QR-кодом на экране телефона, либо распечатанный в инфокиоске поликлиники талон с QR-кодом рецепта, предъявлять распечатанный рецепт больше не нужно. Для тех пациентов, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде, сохранена возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке.

Список коммерческих аптек, в которых можно будет бесплатно получить лекарства, будет доступен пациентам на сайте Депздрава, в электронной медкарте в разделе "Мои рецепты", на портале mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Если у пациента нет возможности просмотреть свою электронную медкарту в онлайн-режиме, то он может распечатать информацию в информационном киоске поликлиники.

Оплата реализованных лекарственных препаратов коммерческим аптекам будет поступать из городского бюджета. Компании, которые захотят принять участие в проекте, получат возможность интегрироваться с ЕМИАС для обеспечения пациентов лекарствами по бесплатным рецептам.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Электронные рецепты всегда доступны онлайн - они хранятся в цифровом виде в системе ЕМИАС. Пациент может просмотреть все действующие выписанные ему рецепты в своей электронной медкарте в разделе "Мои рецепты" на портале mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", а также в информационном киоске в поликлинике.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Она разработана столичными комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.

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