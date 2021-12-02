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02.12.2021 20:10

НВ АЭС обеспечила более 912,5 млн руб. дополнительной выручки

За ноябрь 2021 года энергоблоки Нововоронежской АЭС выработали свыше 2,822 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволило обеспечить более 912,5 млн руб. дополнительной выручки и предотвратить выбросы парниковых газов в атмосферу в объеме 1,5 млн тонн.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

При этом потребителям энергосистемы Центра России передано более 2,546 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 17,9% больше, чем в ноябре 2020 года. Такого количества достаточно, чтобы месяц снабжать электричеством 480 высокотехнологичных малых атомных города, подобных Нововоронежу.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Выработка Нововоронежской АЭС в ноябре текущего года превысила задание ФАС на 14,57%, т.е. на 359 миллионов кВт·ч. Это результат сплоченной работы команды профессионалов, приверженности ценностям и целям атомной промышленности, а также неукоснительного соблюдения требований технологического процесса, норм и правил охраны труда и культуры безопасности", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Суммарный объем электроэнергии, выработанной Нововоронежской АЭС за 11 месяцев 2021 года составил 24,123 млрд кВт·ч. Тем самым атомная станция обеспечила 90% потребности региона в электроэнергии, необходимой 23-м крупным предприятиям и 2,3 млн жителей Воронежской области.

В настоящее время на НВ АЭС в работе находятся энергоблоки № 4, 5, 6 и 7. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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