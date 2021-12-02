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02.12.2021 17:24
Рубрика: Происшествия

Прокуратура утвердила обвинение по делу осквернившего мемориал блогера

Текст: Иван Егоров

Дело 19-летнего жителя Московской области, который публично осквернил портрет ветерана и выложил это в сеть, будет рассматриваться в Мосгорсуде.

Фото: МВД РФ
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в четверг прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего молодого человека. По ее словам, уголовное дело возбуждено по материалам проверки Измайловской межрайонной прокуратуры.

Следствием установлено, что ночью 25 ноября обвиняемый Матвей Юферов, находясь на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны в Измайлово, осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Анатолию Александровичу Фролову, награжденному Орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы". Свои действия недоблогер снял на телефон, после чего разместил в социальной сети. Теперь ему грозит реальный срок в колонии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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