Рафик Загрутдинов: Началось строительство съезда к рынку "Садовод" с внешней стороны МКАД

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил о начале строительства съезда к рынку "Садовод" с внешней стороны МКАД.

"Мы приступили к строительству съезда к рынку "Садовод" с внешней стороны МКАД. Работы проводятся по проекту реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, - сообщил он. - В настоящее время активно идут работы по устройству буронабивных свай, ростверков опор эстакады левоповоротного съезда".

Кроме этого, ведутся работы по перекладке электрических сетей 0,4-10 кВ на территории рынка "Садовод", устройству буронабивных свай, ростверков на опорах лево-поворотного съезда с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля в сторону центра. Продолжается обустройство бытового городка, перекладка теплосети, газопровода.

По словам Загрутдинова, всего предстоит построить и реконструировать 15,8 километров дорог: "Мэр Москвы С.С. Собянин поставил задачу, строительство хордовых магистралей завершить в 2023 году".