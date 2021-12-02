Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в Москве стабилизировалась: за последнюю неделю не было зафиксировано ни резкого спада, ни подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил мэр Сергей Собянин.

"Мы остались на том же уровне. Хорошо это или плохо, покажет следующая неделя", - сказал глава города. При этом он считает ситуацию сложной, так как продолжается сезон ОРВИ. Однако в то же время обстановка в больницах уже не такая напряженная, как была месяц назад.

Снижение госпитализаций по ковиду и пневмонии на 6% позволило вернуть в обычный режим еще две городские больницы.