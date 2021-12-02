Новости

В Госдуме поддержали заявление Лаврова о Минских соглашениях 15:26
Липецкая семья отравилась консервированными грибами 15:24
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках из-за снега с дождем 15:22
Для пострадавших от стихийных бедствий могут ввести кредитные каникулы 15:20
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса 15:15
В Москве состоится конференция по лизингу 15:14
Лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за "омикрона" 15:07
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом 15:06
Транспортный коридор "Север-Юг" запустят к 2024 году 15:01
Роспотребнадзор: Коронавирус обретает сезонный характер 14:58
В Москве ребенка ударило током в фитнес-клубе 14:52
Холдинг Алишера Усманова вышел из капитала VK 14:48
Володин назвал ситуацию с мигрантами на границе Беларуси делом всей Европы 14:47
Астрахань предложила использовать свой порт для экспорта Беларуси 14:43
Путин и Лукашенко могут встретиться до конца года 14:40
Лавров пояснил неприемлемость расширения НАТО на восток 14:26
В Нижегородской области создадут "Квантовую долину" 14:26
Депутаты Союзного государства призвали Запад принять меры в связи с миграционным кризисом 14:25
Наталья Сергунина: В рамках Всемирной выставки в Дубае начался фестиваль Moscow Gastronomic Week 14:18
Песков подтвердил приглашение СМИ-иноагентов на пресс-конференцию Путина 14:15
В Кремле рассказали о сдерживании инфляции 14:10
В Греции зарегистрирован первый случай инфицирования штаммом "омикрон" 14:07
Песков объяснил низкие цены на газ для Беларуси 13:59
Секундант Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" прокомментировал пятую ничейную партию матча 13:55
Судебная система планирует создать свой Youtube-канал 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
02.12.2021 15:06
Рубрика: Общество

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Текст: Сергей Бабкин

Эпидемиологическая ситуация в Москве стабилизировалась: за последнюю неделю не было зафиксировано ни резкого спада, ни подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил мэр Сергей Собянин.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Роспотребнадзор: Коронавирус обретает сезонный характер

"Мы остались на том же уровне. Хорошо это или плохо, покажет следующая неделя", - сказал глава города. При этом он считает ситуацию сложной, так как продолжается сезон ОРВИ. Однако в то же время обстановка в больницах уже не такая напряженная, как была месяц назад.

Снижение госпитализаций по ковиду и пневмонии на 6% позволило вернуть в обычный режим еще две городские больницы.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Роспотребнадзор: Коронавирус обретает сезонный характер
ЦБ хочет обязать банки проверять операции по переводам
МИД РФ обеспокоен военной накачкой Украины со стороны НАТО
ФСБ: В России задержаны три агента спецслужб Украины
Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"