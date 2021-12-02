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02.12.2021 09:22
Рубрика: Экономика

Спрос на офисы в Москве практически восстановился

Текст: Любовь Проценко

Несмотря на переход многих компаний на работу в удаленном или гибридном формате из-за пандемии, интерес бизнеса к аренде и покупке офисов растет.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По данным ведущих компаний-консультантов в сфере недвижимости Colliers, JLL, Knight Frank и Cushman&Wakefield, за январь-сентябрь 2021 года спрос на рынке офисной недвижимости столицы восстановился на 93% к показателям доковидного 2019 года. По мнению заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, этому способствовали рост активности арендаторов, а также ввод новых офисных площадей.

"В первой половине 2021 года рынок операций с офисными объектами демонстрировал рекордный рост. За данный период объем сделок аренды и покупки офисной недвижимости, по данным ведущих консалтинговых компаний, составил 800 тысяч квадратных метров. Это лучший показатель за первое полугодие в последние восемь лет. К сентябрю спрос преодолел отметку в один миллион квадратных метров, до конца года цифра может вырасти как минимум в полтора раза. Кроме того, снизилась доля незанятых (вакантных) площадей", - рассказал Ефимов.

Увеличилась и площади новых офисов. Если в прошлом году из запланированного полумиллиона квадратных метров было сдано в аренду только 200 тысяч квадратных метров, то с января по сентябрь текущего года уже введены в строй 0,5 миллиона квадратного метра. До конца года этот показатель может преодолеть планку в 610 - 850 тысяч "квадратов".

Фото: iStock
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Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, между тем арендные ставки на столичные офисы класса А и В постепенно растут даже в период коронакризиса.

"По данным на конец сентября, за офис А-класса в столице просят в среднем 25,6 - 28,3 тысячи рублей за квадратный метр в год, а помещение категории В обойдется не дороже 20 тысячи рублей за "квадрат". В прошлом году многие компании, столкнувшись с пандемией, предпочли оптимизировать свои расходы на покупку и аренду помещений, делая выбор в пользу небольших пространств или более удаленных от центра. В текущем году мы видим, что предприниматели возвращаются в центральную часть столицы: спрос на площади в Москва-Сити вырос почти в четыре раза, в то время как доля сделок с офисами за пределами ТТК потеряла 10 процентных пунктов", - сказал он.

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