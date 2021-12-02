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02.12.2021 21:01
Рубрика: Общество

Тульская деревня признана одной из лучших в мире

Текст: Елена Шулепова
Фото: Илья Гарбузов Фото: Илья Гарбузов
Фото: Илья Гарбузов

Деревня Бехово в Тульской области вошла в число победителей международного конкурса Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Лучшие в мире деревни были объявлены 2 декабря на 24-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО в Мадриде, сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

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"Лучшие туристические деревни ЮНВТО" - это новый проект Всемирной туристической организации, цель которого развитие сельского туризма. От России в конкурсе участвовали три населенных пункта: Вятское Ярославкой области, Висим Свердловской и Бехово Тульской области. Всего же было 170 заявок из 75 стран мира. Тульская деревня Бехово признана лучшей не только от России, но и всего постсоветского пространства. Жюри оценивало как сохранившуюся аутентичность населенного пункта, так и его соответствие современным туристическим требованиям.

Деревня Бехово, раскинувшаяся на высоком берегу Оки, - несомненно жемчужина Тульской области. Она тесно связана с именем художника Василия Поленова. В настоящее время она входит в Поленовский заповедник.

Конечно, особой достопримечательностью Бехово является церковь Живоначальной Троицы. Храм в селе Бехово по соседству с усадьбой Поленова был построен по его эскизам в 1906 году на крутом берегу Оки. В росписи интерьеров храма принимали участие сам Поленов, а также Репин, Коровин, Головин и Татевосян. В конце 1930-х годов церковь была закрыта, службы здесь возобновились только в 1990 году. Сейчас это действующая церковь, входящая в комплекс мемориальных зданий государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова. Здесь на церковном погосте был похорон сам художник и члены его семьи.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, комитет этот статус - мировое признание того, что деревня обладает богатым культурно-историческим наследием, сумела сохранить свою аутентичность и уникальность.

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