В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале зимы

Декабрь в Москве может оказаться снежным и не таким мягким, как в прошлые годы. Преобладающая температура ночью в декабре в Московском регионе ожидается в пределах минус 6-11 градусов, а днем минус 1-6 градусов.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, это в целом будет соответствовать климатической норме. В период похолоданий по ночам возможны 22-градусные морозы. А днем температура составит минус 8-13 градусов.

В то же время ожидается, что погода в декабре будет неустойчивой. Часто будут приходить циклоны с осадками - их преимущественно в виде снега выпадет больше нормы. Соответственно ожидается, что установится уже постоянный снежный покров.

В ближайшие дни погода будет крайне неустойчивой. Так, в пятницу, 3 декабря, снова потеплеет: ночью до минус 2, днем до плюс 2 градусов. Пройдет мокрый снег. А дальше ударят хоть и не сильные, но вполне ощутимые морозы. В ночь на субботу прогнозируется минус 6-11 градусов, днем - минус 3-9 градусов. Зато осадки прекратятся.

Первые довольно серьезные ночные морозы могут прийти уже на следующей неделе. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в ночь на понедельник температура в столичном регионе может опуститься до минус 17 градусов. В начале недели ночные температуры тоже будут низкими. Но днем температура будет повышаться до плюсовых значений.

В целом по России декабрь не будет холодным. В большинстве регионов в декабре установится температура выше среднемесячной нормы. Особенно мягкое начало зимы будет на юге Поволжья, Урала, Западной Сибири и Красноярского края. Кроме того, температура выше нормы прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.