В Москве клинику опечатали за массовые нарушения при вакцинации от COVID

Серьезные нарушения при вакцинации от коронавируса выявлены в клинике "Чайка" на западе Москвы.

Как рассказал замначальника окружного управления Роспотребнадзора Евгений Ибрагимов, в клинике на Крылатской улице, 15 были нарушены обязательные требования к проведению процедуры. В частности, площадь помещения оказалась недостаточной. Кроме того, применялись дезинфекционные средства с истекшим сроком годности. А обеззараживание воздуха вообще не проводилось. Также выявлены нарушения при работе с иглами для вакцинации.

В итоге был составлен протокол о временном приостановлении работы, клиника была опечатана до решения суда. А суд может в качестве наказания установить временный запрет на работу на срок до 90 суток.