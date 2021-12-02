В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction№23

К открытию Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction№23 у входа собралась небольшая очередь - все в масках, с QR-кодами и билетами, купленными онлайн на сайте фестиваля. Иначе на книжное пиршество в Гостином дворе не попасть. А там встречают сразу - сплошь хорошие новости.

И первая, пожалуй: Non/fiction№23 теперь будет проходить дважды год - осенью и весной. Об этом, открывая ярмарку, сообщил директор компании - организатора выставки "Экспо-Парк" Василий Бычков: "Нас очень воодушевил успех прошлогодней мартовской выставки, которую мы были вынуждены перенести с декабря на март из-за серьезных коронавирусных ограничений. И мы решились на эксперимент: проводить ярмарку дважды в год - осенью и весной".

Красная ленточка торжественно разрезана. Праздник книги ждет. Вперед! Идем по лабиринтам. 315 издательств-участников из России, и еще 18 стран привезли в столицу свои лучшие книги и пригласили на встречи с читателями, кажется, весь отечественный писательский бомонд. Зарубежные участники, которые не смогли прорваться сквозь кордоны коронавирусных ограничений, выйдут на связь с Москвой онлайн. Гостей ярмарки встречают внушительного размера стенды, на которых разместились лучшие книги этого года, отобранные экспертным советом Non/fiction№23. Чтобы просмотреть все 243 книги взрослого топ-листа, 58 книг детского топ-листа, 53 книги "Особого детства", а еще 33 лучших издания комиксов и графических романов, понадобится минимум полчаса. Зато эти книги станут вашим главным путеводителем по ярмарке - на каждой указан номер стенда, где ее можно купить.

Еще несколько шагов, и посетители оказываются в лабиринте стендов региональных и независимых издательств. Их легко узнать по маленьким пяточкам метр на метр, уставленным стопками книг. В этих стопочках стоит покопаться. Вдруг обнаружите редкое книжное сокровище. Маленькие издательства смогли попасть на ярмарку благодаря помощи "Альянса независимых издателей и книгораспространителей" и поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Свои привычные места на ярмарке заняли издательства-гиганты, заманивая читателей-покупателей портретами узнаваемых авторов, яркими вывесками и ровными рядами книг, среди которых сплошь лауреаты всевозможных литературных премий.

Хотите еще больше серьезной литературы? К вашим услугам стенды музеев - ГМИИ им. Пушкина, Третьяковской галереи или Эрмитажа, ведущих вузов - МГИМО, ВШЭ, МГУ или Французского института в России. Политех по традиции подготовил для ярмарки отдельную просветительскую программу - лекции популяризаторов науки о мозге и неожиданных научных открытиях.

Если бы вручали приз за самое оригинальное оформление стенда, он стопроцентно достался бы издательству "Самокат", который превратил свой небольшой павильон в настоящий рынок, обыграв так одну из главных своих новинок - книгу "Фермерские рынки мира". Здесь и яркие красные и желтые перцы, и оранжевые тыквы, и пряные травы.

Детям точно понравится. Как не пройдут они мимо зоны "Книжки на подушках" с мягкими пуфиками, на которых так удобно развалиться и посмотреть кукольный спектакль. А пока дети в театральные бинокли внимательно разглядывают сцену, родителей приглашают в соседний павильон, где пройдут основные дискуссии программы "Территории познания".

По словам одного из создателей детской программы ярмарки Ирины Рочевой, они намеренно в этом году отказались от презентаций книг, а предложили писателям, издателям, педагогам, психологам и родителям откровенно поговорить о том, кто такие наши дети и какая литература им нужна.

В самом центре Гостиного двора расположился коллективный стенд Created in Moscow, организованный Агентством креативных индустрий, подведомственным департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Дебютанты Non/fiction№23 представляют 11 лучших столичных небольших издательств. Книги на любой вкус - от диалогов Рихтера, путеводителей по легендарным фильмам "Берегись автомобиля" и "Иван Грозный" до детских журналов.

5 декабря на ярмарке - день комиксов. Ценителей этого уникального и совершенно несправедливо неоцененного жанра на ярмарке ждут 15 издательств. Супергероика, манга, графические романы на исторические и философские темы, произведения российских авторов - выбирайте, что вам больше по душе. И перестаньте считать комиксы книжками с картинками для детей. Правда, зону комиксов придется поискать - она скромно притулилась около стены слева от входа.

Что дальше? Дальше - еще четыре насыщенных дня.

Будут проданы книги на миллионы рублей, будут заданы тысячи вопросов, состоятся сотни неожиданных и долгожданных встреч. К счастью, вживую. Размеры Гостиного двора позволяют разместить здесь одновременно две тысячи человек с соблюдением всех жестких антиковидных правил.

Кстати

Следующий Non/fiction пройдет в Гостином дворе с 21 по 24 апреля 2022 года. Обещают, что будет больше музыки, хорошего кино и творческих экспериментов. И все для того, чтобы поддержать отечественное книгоиздание.