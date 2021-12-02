Пришли снегопады - наступил "звездный час" для дворников. Объявления об их срочном наборе переместились на первые места в сервисах по поиску работы. И зарплаты выросли. Но дворников все равно не хватает. Корреспонденты "РГ" выяснили, какова ситуация в регионах. И кто такие "дворники-шеринг" - ноу-хау нынешней зимы.

Снежный набор

Спрос на дворников в Воронеже утроился по сравнению с прошлым годом. Требуется 6,8 тысячи человек.

В Нижнем Новгороде за последнюю неделю, по данным сервиса hh.ru, количество вакансий увеличилось в два раза. В Ижевске все еще свободны 142 места. В Свердловской области - более 260 вакансий дворников.

Приходите - заплатим

В Санкт-Петербурге спрос на борцов за чистоту улиц в этом году вырос на 69 процентов. И в городе решились на эксперимент. В Калининском районе заработала программа - "Снежный помощник". Городские острословы тут же окрестили ее - "Дворник-шеринг".

Как рассказали "РГ" в районной администрации, суть в том, чтобы граждане помогали дворникам приводить в порядок дворы и получали за это деньги. Ставка - 150 рублей в час. Оплата - по завершении работы.

Добровольных помощников контролирует техник, он же распределяет участки. В обычное время штатные дворники справляются с нагрузкой. А в снегопады на только что расчищенных дорожках сугробы возникают в течение часа. На такие случаи им и нужен "дворник-шеринг".

Пока в жилкомсервис обратились 30 желающих помочь дворникам за деньги. Из них 12 человек подписали договоры. А в снегопады с лопатами на участки вышло шестеро. "Все работали в разное время. Кому как удобно. Кто-то с восьми утра, другие пришли к 10.00. Один мужчина в годах отработал полный рабочий", - рассказала "РГ" официальный представитель администрации Калининского района Петербурга Юлия Лебединова".

Эксперимент только начался. Если дело пойдет - и добровольные помощники будут эффективны, этот опыт могут распространить в других районах Северной столицы.

Маловато будет?

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / АНДРЕЙ ПОЛЫНСКИЙ

Дворников ищут жилкомсервисы, школы, поликлиники, магазины, торговые центры, кафе, рестораны, гостиницы, промышленные предприятия.

В Петербурге средняя зарплата дворника - 35 тысяч рублей в месяц. Это на 5,2 тысячи больше прошлогодней.

Подросла за год средняя зарплата и в Воронежской области - до 21 тысячи 880 рублей. Прибавка - 2 тысячи 366. Сумма условная. Тот, кто хочет заработать, берет себе несколько дворов. "В зависимости от нагрузки зарплата может составлять от 17 до 30 тысяч рублей", - рассказала представитель объединения управляющих компаний Воронежа Олеся Ларина.

Средняя зарплата в Нижегородской области - 21,7 тысячи рублей, на 5,7 тысячи больше, чем годом ранее. В Удмуртии в зарплатах у дворников - большой разброс. В среднем она - 15 тысяч. Но есть предложения и по 35 тысяч рублей. Еще более впечатляющий разрыв в Свердловской области: от 6 до 40 тысяч рублей. Самую скромную сумму готовы выплачивать коммунальщики в небольших городах области. А 40 тысяч - это в элитном жилом комплексе.

Самый впечатляющий разброс по зарплатам дворников в Свердловской области: от 6 до 40 тысяч рублей в месяц

В целом может показаться: не так уж это все и мало, если учесть, что есть возможность работать на нескольких участках. Да и очень редкий работодатель требует, чтобы дворник был с опытом работы. В его обязанности зимой, как правило, входят своевременная уборка снега и сколка льда, обработка противогололедными реагентами, а также выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Тем не менее с октября в городах традиционно возникает дефицит дворников. В этом году он обострился тем, что в среднем треть из них, а в некоторых регионах значительно больше, приходилась на мигрантов. А нынче они еще в большем дефиците и не только в коммунальном и городском хозяйстве. И вряд ли уже в эту зиму ситуация изменится. Так что, по всей видимости, работодателям стоит задуматься о повышении зарплат.

Есть еще один выход - эксперимент в Санкт-Петербурге. Будем внимательно следить за ним. Может, действительно будущее как раз за "дворниками-шеринг"?

Творческий подход

Семен рисует лопатой

Ижевский дворник Семен Бухарин официально трудоустроен в одном из лицеев города, а прославился он художественным подходом к уборке территории. Семен рисует картины на снегу.

Такие картины рисует на снегу лопатой знаменитый на всю страну дворник из Ижевска Семен Бухарин. Фото: Владимир Кулемин

В прошлом году он победил в телепроекте о талантах на федеральном канале. Среди его недолговечных творений - портреты известных людей и шедевры мировой живописи.

Работу дворника Семен Бухарин считает важной в любое время года, мечтает, чтобы наступившая зима оказалась умеренно снежной и морозной.

Но пока погода Семена не радует - вместе со снегом идет дождь. А первые дни декабря в Удмуртии вообще стали самыми теплыми за последние 30 лет. Впрочем, свою первую картину в этом сезоне, еще до оттепели, Бухарин написать все же успел.