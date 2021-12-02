Снежный набор
Спрос на дворников в Воронеже утроился по сравнению с прошлым годом. Требуется 6,8 тысячи человек.
В Нижнем Новгороде за последнюю неделю, по данным сервиса hh.ru, количество вакансий увеличилось в два раза. В Ижевске все еще свободны 142 места. В Свердловской области - более 260 вакансий дворников.
Приходите - заплатим
В Санкт-Петербурге спрос на борцов за чистоту улиц в этом году вырос на 69 процентов. И в городе решились на эксперимент. В Калининском районе заработала программа - "Снежный помощник". Городские острословы тут же окрестили ее - "Дворник-шеринг".
Как рассказали "РГ" в районной администрации, суть в том, чтобы граждане помогали дворникам приводить в порядок дворы и получали за это деньги. Ставка - 150 рублей в час. Оплата - по завершении работы.
Добровольных помощников контролирует техник, он же распределяет участки. В обычное время штатные дворники справляются с нагрузкой. А в снегопады на только что расчищенных дорожках сугробы возникают в течение часа. На такие случаи им и нужен "дворник-шеринг".
Пока в жилкомсервис обратились 30 желающих помочь дворникам за деньги. Из них 12 человек подписали договоры. А в снегопады с лопатами на участки вышло шестеро. "Все работали в разное время. Кому как удобно. Кто-то с восьми утра, другие пришли к 10.00. Один мужчина в годах отработал полный рабочий", - рассказала "РГ" официальный представитель администрации Калининского района Петербурга Юлия Лебединова".
Эксперимент только начался. Если дело пойдет - и добровольные помощники будут эффективны, этот опыт могут распространить в других районах Северной столицы.
Маловато будет?
Дворников ищут жилкомсервисы, школы, поликлиники, магазины, торговые центры, кафе, рестораны, гостиницы, промышленные предприятия.
В Петербурге средняя зарплата дворника - 35 тысяч рублей в месяц. Это на 5,2 тысячи больше прошлогодней.
Подросла за год средняя зарплата и в Воронежской области - до 21 тысячи 880 рублей. Прибавка - 2 тысячи 366. Сумма условная. Тот, кто хочет заработать, берет себе несколько дворов. "В зависимости от нагрузки зарплата может составлять от 17 до 30 тысяч рублей", - рассказала представитель объединения управляющих компаний Воронежа Олеся Ларина.
Средняя зарплата в Нижегородской области - 21,7 тысячи рублей, на 5,7 тысячи больше, чем годом ранее. В Удмуртии в зарплатах у дворников - большой разброс. В среднем она - 15 тысяч. Но есть предложения и по 35 тысяч рублей. Еще более впечатляющий разрыв в Свердловской области: от 6 до 40 тысяч рублей. Самую скромную сумму готовы выплачивать коммунальщики в небольших городах области. А 40 тысяч - это в элитном жилом комплексе.
В целом может показаться: не так уж это все и мало, если учесть, что есть возможность работать на нескольких участках. Да и очень редкий работодатель требует, чтобы дворник был с опытом работы. В его обязанности зимой, как правило, входят своевременная уборка снега и сколка льда, обработка противогололедными реагентами, а также выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
Тем не менее с октября в городах традиционно возникает дефицит дворников. В этом году он обострился тем, что в среднем треть из них, а в некоторых регионах значительно больше, приходилась на мигрантов. А нынче они еще в большем дефиците и не только в коммунальном и городском хозяйстве. И вряд ли уже в эту зиму ситуация изменится. Так что, по всей видимости, работодателям стоит задуматься о повышении зарплат.
Есть еще один выход - эксперимент в Санкт-Петербурге. Будем внимательно следить за ним. Может, действительно будущее как раз за "дворниками-шеринг"?
Семен рисует лопатой
Ижевский дворник Семен Бухарин официально трудоустроен в одном из лицеев города, а прославился он художественным подходом к уборке территории. Семен рисует картины на снегу.
В прошлом году он победил в телепроекте о талантах на федеральном канале. Среди его недолговечных творений - портреты известных людей и шедевры мировой живописи.
Работу дворника Семен Бухарин считает важной в любое время года, мечтает, чтобы наступившая зима оказалась умеренно снежной и морозной.
Но пока погода Семена не радует - вместе со снегом идет дождь. А первые дни декабря в Удмуртии вообще стали самыми теплыми за последние 30 лет. Впрочем, свою первую картину в этом сезоне, еще до оттепели, Бухарин написать все же успел.