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02.12.2021 08:08

Эксперт объяснил, почему подорожала красная икра

Текст: Герман Зверев (президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 274(8625)
Удорожание красной икры вызвало целую волну публикаций в СМИ. На самом деле "ценовое помешательство" на икорном рынке носит временный характер и обусловлено тремя факторами: первый - структура этого рынка, второй - "логистическое трение", третий - колебания внешнеэкономического барометра.

Разберем все три по порядку. Икорный рынок состоит из двух "этажей". На первом - мороженая икра, которая производится в регионах вылова и является сырьем для изготовления деликатеса, предназначенного потребителю. Здесь нет дефицита. Лососевая путина в 2021 году позволила добыть 538 тысяч тонн лососей - это около 25 тысяч тонн мороженой икры. В этом сегменте существенного роста отпускных цен не произошло.

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС
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Второй "этаж" - это продукт, закатанный в банки и готовый к употреблению. Вот здесь сейчас происходит лихорадка. Производители готового продукта опасаются перебоев поставок мороженой икры и свои страхи закладывают в цену. В первую очередь это страх транспортных перебоев: стоимость доставки рефконтейнерами резко выросла из-за их дефицита. В целом транспортировка подорожала в четыре раза. Но главное: разрушена стабильность поставок, а рынок всегда реагирует на это ростом цен.

Немаловажную роль играет внешнеэкономический фактор. Ценовые волны мирового рынка доходят и до нас. Прошлогодняя лососевая путина была неудачной, поэтому просели запасы на главном по емкости икорном рынке в мире - Японии. Эта страна сама добывает лососевых и импортирует их. Международные аналитики отмечают, что положение с запасами переработанной икры в Японии продолжает обостряться. Их общий объем даже по сравнению с прошлым годом снизился настолько, что никакие предупреждения о росте цен не влияют на ситуацию.

На икорном рынке возникли опасения резкой остановки поставок мороженого сырья

С учетом этого хорошая российская лососевая путина 2021 года разогрела спрос на японском рынке, который сейчас усиленно пополняет запасы, - это привело к увеличению экспорта и усилило страхи переработчиков: они опасаются разрыва "цепочек поставок". На втором "этаже" икорного рынка возникли опасения резкой остановки поставок мороженого сырья, которые монетизировались в повышение розничных цен.

Сочетание этих факторов усилило волатильность рынка и повлияло на цену спотовых контрактов. Предновогодние закупки в массе своей еще не начались, поэтому влияние этого фактора на цену икры пока ничтожно.

Фото: iStok
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Если конкретизировать ситуацию с ценами, то продажи икры лосося на токийских рынках показали, что и в сентябре предложение оставалось еще более ограниченным, чем в 2020 году, поэтому цены продолжали свой подъем. В сентябре цены в Токио на пробойную икру достигли 6836 иен за килограмм (4443,4 рубля). В то же время российские цены рыбаков (отпускные) на готовую к потреблению икру горбуши держались на уровне 2800 рублей - это примерно на 15 процентов ниже, чем в 2020 году. При этом, например, на складах в Домодедове оптовые цены на этот же продукт были выше отпускных на 50-60 процентов: 4000-4500 рублей за килограмм.

Однако, учитывая быстрое пополнение запасов икры в Японии, можно ожидать коррекции цен на внешнем рынке, а повышение ритмичности поставок снижает уровень страхов трейдеров и переработчиков. Такое развитие событий, помноженное на реальную покупательную способность населения, позволяет сделать предположение о коррекции цен на икру и на внутреннем рынке.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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