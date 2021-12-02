Японский инвестор покупает крупнейшую лесную компанию на Дальнем Востоке

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, одобрила продажу 75% крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group японской Lida Group Holdings. Об этом сегодня сообщила РБК.

"РГ" связалась с дальневосточной компанией, где ей сообщили, что всех документов пока не видели, но "все очень рады этой новости".

- Мы очень долго ждали, что эту сделку одобрят, - сообщил "РГ" гендиректор этого крупнейшего на Дальнем Востоке лесопромышленного холдинга Константин Лашкевич. Потому что за ней стоит большая программа инвестиций, огромный рыночный потенциал с точки зрения создания новых продуктов и доступа на те сегменты рынков, которые предоставляет японская компания-инвестор. Это еще и доступ к более дешевым финансовым ресурсам. И соответственно даст возможность реализовать менее маржинальные и вместе с тем более долгосрочные проекты. Как то переработка низкосортной древесины, где экономика низко рентабельная, и при этом основной долгосрочный эффект возможен, если только мы будем иметь доступ к дешевому финансированию. Ресурсная база достаточно большая, поэтому проекты долгосрочные и эффективные, их реализация позволит создавать больше рабочих мест. В результате выиграют все - и государство, и коллектив, и отрасль, и регион.

Также в дальневосточной RFP Group рассчитывают на то, что благодаря японскому инвестору, крупнейшей строительной компании, на Дальний Восток придут высокие технологии деревянного домостроения.