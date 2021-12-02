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02.12.2021 07:32
Рубрика: Общество

Мальчику из Якутии подарили корову, которую он попросил у президента

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Министерство сельского хозяйства РС (Я) Фото: Министерство сельского хозяйства РС (Я)
Фото: Министерство сельского хозяйства РС (Я)

Восьмикласснику Алеше из села Арылах Чурапчинского улуса Якутии подарили корову, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики. Летом во время "Прямой линии" мальчик попросил ее у президента РФ Владимира Путина. Звонок не попал в эфир, но его записали, а после передали обращение в минсельхоз.

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Искать школьника пришлось по всему региону, ведь обратным адресом указали Усть-Янский улус, а нашли его в Чурапчинском. Как оказалось мальчик живет вдвоем с тетей. Четыре года назад у них сгорел дом, и сейчас материальное положение семьи сложное. Все эти годы они живут в гараже. Власти республики пообещали помочь ребенку и его тете не только с коровой, но и с жильем.

"Постараемся решить вопрос улучшения жилищных условий семьи. Данный вопрос беру под личный контроль" - пообещал и.о. главы Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев.

Корову семье уже передали. Ее привезли из села Мындагай от СХПК "Мындагай". Буренку назвали Кэскилээнэ.

"Это очень похвально, что Алеша в столь юном возрасте проявил заботу о благосостоянии своей семьи. Надеемся, что благодаря его обращению семья Сокольниковых кроме коровы обретет и жилье, и эта история найдет свой счастливый конец" - сказал министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.

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