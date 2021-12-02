Почему в Забайкалье срывается заготовка топлива для населения

В Забайкалье остро не хватает дров. На пороге зимы сотни забайкальских семей были вынуждены изрядно раскошелиться: сегодня небольшой грузовик дров стоит на рынке 15-20 тысяч рублей. Такая цена вызвала шквал обращений от людей в Законодательное собрание. Депутаты в свою очередь пригласили на "ковер" руководство минприроды края.

Чем дальше в лес...

Как доложили чиновники, выделять лесосеки в регионе стало затруднительно из-за истощения лесного фонда: интенсивная заготовка дров неизбежно и повсеместно увеличивает расстояние до делян. А ежегодные работы по воспроизводству леса не в состоянии восполнить объем вырубленной древесины.

Руководители муниципалитетов, приглашенные в качестве экспертов, и вовсе заявили: в ряде территорий дровяных лесосек уже попросту нет. Например, жители Могойтуйского района вынуждены обращаться в Шилкинское и Балейское лесничества. Для них расстояние до лесосек в среднем составляет от 80 до 150 километров. Для жителей Ононского района, которым деляны отводятся в Карымском и Акшинском районах, плечо доставки доходит до 250 километров. Естественно, поленья в этом случае становятся "золотыми".

Будет хуже

По прогнозам минприроды Забайкалья, в 2022-2023 годах ситуация легче не станет: для восстановления древесины необходимо до 100 лет. Сегодня, по словам главы ведомства Сергея Немкова, лесосечный фонд края составляет более 970,7 тысячи кубометров.

- Для заготовки населению уже предоставлено 514 тысяч кубометров, в резерве - еще 328 тысяч, - дает расклад Немков.

По лесобилету, который теоретически может получить любой сельский житель, цена одного куба дровяной древесины, заготавливаемой для собственных нужд, с 2009 года не менялась и составляет десять рублей. Но самостоятельно запастись дровами непросто: даже при наличии подходящего транспорта не каждый поедет по лесному бездорожью за тридевять земель. Те же, кто промышляет дровами, принимают, как утверждают в минприроды, у населения лесобилеты, заготавливают по ним древесину, часть ее отдают владельцу документа, а остальное везут на рынок.

Главы районов замечают: регулировать цены могли бы такие специализированные организации, как лесхозы. Но они этого не делают и делать, по словам чиновников, не будут: с текущего года все продажи идут через биржу и аукционы. К тому же содержатся эти организации за счет предпринимательской деятельности и за бесценок снабжать население дровами для них - не вариант.

Если человек не может официально получить лесосеку, от безвыходности он ночью выпилит этот лес

Оформление же дешевых лесобилетов для сельских жителей превратилось в настоящий квест. Люди вынуждены днями и ночами караулить сотрудников лесничества, которые должны выехать на место и отвести заветную деляну: этих специалистов раз-два и обчелся. По словам глав районов, из-за низкой квалификации и недоработок лесников выделение участков затягивается порой до полугода. Все это вызывает социальное напряжение, ведь большая часть не только жилых домов, но школ, детсадов, сельских администраций и коммерческих организаций отапливается исключительно дровами. Такое положение вещей вынуждает людей идти в "черные" лесорубы.

- Если человек не сможет официально получить лесосеку, от безвыходности он ночью выпилит этот лес - не замерзать же ему с семьей, - в сердцах говорит глава Сретенского района Алексей Закурдаев.

Валежник вне зоны доступа

Проблема снабжения дровами бюджетных организаций, по мнению муниципалов, может быть решена частичной отменой распоряжения губернатора края, в соответствии с которым с 2019 года в целях предупреждения умышленных поджогов, запрещено выставлять на аукционы горельник. "Мало того, что лесосеки расположены на огромном расстоянии, так и горельники теперь под запретом", - сетуют главы районов. По этой причине официально оформленные "ипэшники" по заготовке дров - эксклюзив.

Ситуация осложняется и тем, что аукционные тарифы на отведение лесосек слишком высоки. Например, в Сретенском районе Забайкалья из 16 объявленных в этом году аукционов предприниматели приняли участие только в трех. Стоимость дров у таких заготовителей сильно кусается. В росте цен главы районов винят нынешнюю методику установления коэффициентов на лесосеки. Если раньше для всей территории региона определялся единый краевой коэффициент, то теперь федеральный законодатель предписал для каждой делянки устанавливать его отдельно.

Сухостой, валежник и ветровал людям тоже недоступны. На лесопатологические обследования, от которых зависит отведение лесосек, уходят даже не месяцы, а годы… Снять запрет на предоставление горельника власти края пока не готовы: как уверяют чиновники, вероятность специальных поджогов по-прежнему высока. Об ускорении подготовки лесопатологических заключений тоже речи не идет: были случаи, когда под видом сгоревшего выпиливался зеленый лес, поэтому прохождение документов через федеральные органы власти с каждым годом ужесточается.

Варианты не подходят

Власти видят выход в альтернативных источниках тепла.

- Если дрова дорогие, люди должны иметь возможность приобрести уголь. Но для этого краю следует субсидировать работу сбытовых угольных компаний в районах. Второй вариант - использовать уже выпускаемые в регионе пеллеты. Третий - перевод частного сектора на электроотопление, а четвертый - на газ, однако стоимость голубого топлива из-за дальности доставки будет существенной. От экспертов мы услышали, что из-за дороговизны ни один из вариантов для большинства жителей края в ближайшие годы не реален, - комментирует спикер регионального Заксобрания Юрий Кон.

Пока же чиновники и депутаты пришли к выводу, что есть смысл возрождать в Забайкалье забытое старое - гортопы и райтопы. Под эгидой краевого парламента уже создается рабочая группа с участием всех профильных министерств, которая и подготовит дорожную карту по решению проблемы.